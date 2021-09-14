Финансист Лашков прокомментировал попадание рубля в число самых популярных валют мира

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Гендиректор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков прокомментировал попадание рубля в число самых популярных валют мира.
Финансист Лашков прокомментировал попадание рубля в число самых популярных валют мира
  • Reuters

«Это значит, что рубль больше используется в мире и становится более востребованным», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, этому поспособствовало то, что Россия активно продвигает рубль, в том числе идею расчёта за углеводороды. Также в мире наблюдается тренд на отказ от доллара.

Рубль впервые с 2016 года вошёл в двадцатку популярных мировых валют, о чём свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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