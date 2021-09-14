В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали рост цены газа в Европе

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Заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал сообщение о том, что цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.
В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали рост цены газа в Европе
  • Reuters

«Одно дело короткий взлёт из-за аномальной погоды или аварии, а другое — последовательный и долгосрочный рост на фоне системной нехватки газа, что мы наблюдаем сейчас. Это порождает вопросы относительно правильности политики, которую в энергетической сфере проводила и проводит Европа», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По словам Гривача, прогнозировать стоимость природного газа на данный момент проблематично, поскольку на это влияет много факторов, в том числе погода.

Ранее эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа.

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