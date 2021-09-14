В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали рост цены газа в Европе
- Reuters
«Одно дело короткий взлёт из-за аномальной погоды или аварии, а другое — последовательный и долгосрочный рост на фоне системной нехватки газа, что мы наблюдаем сейчас. Это порождает вопросы относительно правильности политики, которую в энергетической сфере проводила и проводит Европа», — цитирует эксперта «Правда.Ру».
По словам Гривача, прогнозировать стоимость природного газа на данный момент проблематично, поскольку на это влияет много факторов, в том числе погода.
Ранее эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News выразил мнение, что причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа.