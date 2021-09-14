Подмосковные предприятия представят свои разработки на международной выставке «Агропродмаш»
- © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
Выставку откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
«Агропродмаш» — традиционное место встречи предприятий, заинтересованных в поиске современных технологий, сырья и ингредиентов», — заявил он.
Выставка состоится в павильонах «Экспоцентра». Как ожидается, её участниками станут 26,5 тыс. человек.
Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства Крыма Андрей Рюмшин рассказал о темпах сбора урожая подсолнечника в республике.