Аграрии Подмосковья получили субсидии на 3,3 млрд рублей с начала года

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Аграрии Московской области получили субсидии на 3,3 млрд рублей с начала года.
Аграрии Подмосковья получили субсидии на 3,3 млрд рублей с начала года
  • © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Из федерального бюджета перечислили около 945 млн рублей, из областного — более 2,3 млрд», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, субсидии предназначены в том числе для посевных работ, производства молока, овощей, зерновых культур, ягод.

Средства также направят на развитие ферм и поддержку племенного животноводства.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства Крыма Андрей Рюмшин рассказал о темпах сбора урожая подсолнечника в республике.

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