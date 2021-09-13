В Самарской области началось строительство комплекса ветроэлектростанций — в 70 км от столицы региона появится 52 ветроэнергетические установки. Оборудование спроектировали с учётом климатических особенностей региона.

Об этом сообщает kp.ru.

Мощность комплекса оценивается в 236,6 МВт. Как ожидается, ветростанции начнут поставлять электроэнергию с 1 декабря 2022 года.

«Это масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области», — заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Отмечается, что губернатор области дал старт строительству совместно с генеральным директором УК «Ветроэнергетика» Александром Чуваевым.

Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.