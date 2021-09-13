Объём внебюджетных инвестиций в Татарстан вырос на 22,7% за первое полугодие

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Объём внебюджетных инвестиций в Татарстан составил 140 млрд рублей за первое полугодие 2021 года, что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Объём внебюджетных инвестиций в Татарстан вырос на 22,7% за первое полугодие
  • РИА Новости

Как сообщает «Бизнес Online», об этом заявила глава агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на пресс-конференции о проведении в Казани XXIV Глобальной конференции TCI.

«Медленными темпами, но экономические тенденции, инвестиционные проекты восстанавливаются. Если говорить в разрезе районов, то за первое полугодие у нас Нижнекамский, Альметьевский, Елабужский районы лидируют по инвестициям в основной капитал из внебюджетных источников», — отметила Минуллина.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что общий объём инвестиций в свободную экономическую зону Крыма превысил 170 млрд рублей.

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