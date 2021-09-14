Эксперт спрогнозировал рост цен на газовые фьючерсы

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сделал прогноз, что рост цен на газовые фьючерсы в Европе может продолжиться.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«С таким настроем трейдеров, конечно, можем мы легко в ближайшее время (ожидать — RT) и 800 (долларов за 1 тыс. куб. м — RT). Пока факторов для снижения не вижу», — указал он.

По словам Пикина, рост цен в Европе обусловлен сразу несколькими факторами, в том числе влиянием азиатского рынка с повышенным спросом на газ и заполняемостью европейских хранилищ, содержимое которых, по словам эксперта, находится на исторических минимумах в преддверии зимы.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.