Эксперт спрогнозировал рост цен на газовые фьючерсы
- Reuters
Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
«С таким настроем трейдеров, конечно, можем мы легко в ближайшее время (ожидать — RT) и 800 (долларов за 1 тыс. куб. м — RT). Пока факторов для снижения не вижу», — указал он.
По словам Пикина, рост цен в Европе обусловлен сразу несколькими факторами, в том числе влиянием азиатского рынка с повышенным спросом на газ и заполняемостью европейских хранилищ, содержимое которых, по словам эксперта, находится на исторических минимумах в преддверии зимы.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.