Аналитик Коренев прокомментировал динамику курса рубля

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Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев прокомментировал динамику курса рубля.
Аналитик Коренев прокомментировал динамику курса рубля
  • Reuters

«Рубль стабилен, и основания для этого есть: стабильная в цене нефть, высокие цены на газ и металлы. Антироссийской риторики поубавилось», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, есть факторы за повышение курса отечественной валюты и есть против — и в результате рубль чрезвычайно стабилен.

По прогнозу Коренева, ждать серьёзных изменений курса в сентябре не стоит.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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