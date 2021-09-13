Аналитик Коренев прокомментировал динамику курса рубля
- Reuters
«Рубль стабилен, и основания для этого есть: стабильная в цене нефть, высокие цены на газ и металлы. Антироссийской риторики поубавилось», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Как отметил эксперт, есть факторы за повышение курса отечественной валюты и есть против — и в результате рубль чрезвычайно стабилен.
По прогнозу Коренева, ждать серьёзных изменений курса в сентябре не стоит.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.