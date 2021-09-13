Экономист прокомментировал снижение курса евро до 86 рублей

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс евро в ходе торгов опустился до 86 рублей.

«На курс валюты вообще влияет больше всего не состояние и не цена на какой-то отдельный продукт, как обычно ссылаются на нефть, а в целом всё состояние экономики, её эффективность, динамика, движение вверх или вниз по отношению к предыдущим показателям», — заявил экономист.

По мнению эксперта, по сравнению с Европой Россия «более динамично и успешно» выходит из «литургического и экономического сна» после пандемического кризисного состояния.

«Это и объясняет, почему курс рубля укрепляется по отношению к евро, причём укрепляется достаточно динамично, но сказать, что это какая-то долгосрочная тенденция, тоже достаточно трудно, потому что есть такие устоявшиеся пропорции между российской и западноевропейской экономикой, и она достаточно фундаментальная», — отметил Беляев.

Он также предположил, что уже завтра можно будет увидеть «восстановление позиций евро по отношению к рублю».

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов опустился до 86 рублей впервые с 18 августа.