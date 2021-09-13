Аналитик дал прогноз по росту цен на газ в Европе

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым цена газа на европейском рынке вновь достигла рекорда, превысив $720 за 1 тыс. кубометров.
Аналитик дал прогноз по росту цен на газ в Европе
  • Reuters

«Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идёт не в Европу, а в Азию. Всё это приводит к тому, что объём предложения на рынке Европы сокращается — и цена ползёт вверх. Мы легко можем увидеть в ближайшее время $800», — отметил Пикин.

Ранее сообщалось, что цена газа на европейском рынке вновь достигла рекорда, превысив $720 за 1 тыс. кубометров.

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