Минфин рассказал о профиците бюджета России за январь — август 2021 года

Министерство финансов России рассказало о профиците федерального бюджета России за январь — август 2021 года.

Отмечается, что профицит федерального бюджета страны в январе — августе 2021 года, по предварительной оценке, составил 934,432 млрд рублей.

Доходы бюджета за восемь месяцев составили 15,69 трлн рублей, или 83,6% к общему объёму доходов, утверждённому ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходы бюджета за восемь месяцев составили 14,76 трлн рублей, или 68,6% к общему объёму расходов, утверждённому федеральным законом, и 63,0% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учётом внесённых изменений.

Ранее сообщалось, что международные резервы России обновили исторический максимум.