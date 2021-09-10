Набиуллина заявила, что в ЦБ допускают возможность дальнейших повышений ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам сегодняшнего заседания совета заявила, что в регуляторе допускают возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Мы допускаем возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях», — цитирует ТАСС Набиуллину.

Она пояснила, что «целесообразность этих повышений, равно как и длительность дальнейшего сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне, будет зависеть от развития экономической ситуации, динамики инфляции и в значительной мере от баланса рисков для будущей инфляции, в том числе связанных с сохранением повышенных инфляционных ожиданий».

Ранее сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.