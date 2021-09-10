На Столыпин-форуме прошла пленарная дискуссия «Мировая экономика. Постковидный синдром»

На IV Столыпин-форуме прошла пленарная дискуссия «Мировая экономика. Постковидный синдром».

Участники спрогнозировали рост российской экономики на 2,5—7,5%, а также обсудили влияние цифровых технологий на общество.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал три области, в которых всему миру, в том числе России, необходимо приложить усилия для ликвидации последствий пандемии. Это климат, технологии, взаимоотношения между государством и человеком.

«Пандемия продвинула цифровые технологии на десять лет вперёд. Мы должны были оказаться в том месте, где находимся сейчас, к 2030 году», — отметил директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант.

В свою очередь, главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров заявил, что экономика сейчас полностью восстановилась.

«Мы находимся сейчас в том цикле, когда оправданы инвестиции. В ближайшее время экономический рост экономики РФ составит 2,5% в год. За счёт инвестиций», — сказал он.

Форум проходит 9—10 сентября на площадке МГИМО. Программа включает более 20 форматов встреч с участием более 200 спикеров.