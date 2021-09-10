В ЦБ назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября

Короткая ссылка
В Банке России назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября.
В ЦБ назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В ЦБ заявили, что «инфляция складывается выше прогноза Банка России».

Отмечается, что «в августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле».

«Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить