В ЦБ назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября

В Банке России назвали уровень годовой инфляции на 6 сентября.

В ЦБ заявили, что «инфляция складывается выше прогноза Банка России».

Отмечается, что «в августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле».

«Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.