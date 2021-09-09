В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с ценами на бензин
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«В первую неделю сентября уменьшилось потребление топлива. Сработал фактор сезонности, когда в летний период люди больше перемещаются на автомобилях. А особенно этим летом, ведь из-за закрытых границ люди отказались от перелётов и отправлялись в отпуск на своих авто», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это привело к повышенному спросу на топливо.

Как отметил Юшков, в сентябре сезон отпусков заканчивается, что немного понизило и спрос, и объём потребления.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.

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