Финансовый эксперт Корнейчук перечислил влияющие на курс рубля факторы

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Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какие факторы будут определять волатильность рубля этой осенью.
Финансовый эксперт Корнейчук перечислил влияющие на курс рубля факторы
  • Reuters

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

В числе факторов, влияющих на курс национальной валюты, Корнейчук назвал заседание Банка России 10 сентября, окончание туристического сезона, снижение нефтяных котировок. Он, в частности, отметил, что вероятность новых американских санкций нельзя сбрасывать со счетов. Также предстоящее заседание ФРС и нестабильная обстановка в Афганистане вносят свои коррективы в общую ситуацию.

«В сентябре мы не ждём резких изменений курса рубля. Прогноз по рублю к концу месяца — 73—75 рублей за доллар. Он будет двигаться в боковом тренде на уровне 72,70 рубля за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления 74—74,40 рубля за доллар. В то же время, учитывая неспокойный фон сентября, рубль может повторить апрельское падение и ослабнуть до 76 рублей за доллар», — подытожил эксперт.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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