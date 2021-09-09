Финансовый эксперт Корнейчук перечислил влияющие на курс рубля факторы

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какие факторы будут определять волатильность рубля этой осенью.

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

В числе факторов, влияющих на курс национальной валюты, Корнейчук назвал заседание Банка России 10 сентября, окончание туристического сезона, снижение нефтяных котировок. Он, в частности, отметил, что вероятность новых американских санкций нельзя сбрасывать со счетов. Также предстоящее заседание ФРС и нестабильная обстановка в Афганистане вносят свои коррективы в общую ситуацию.

«В сентябре мы не ждём резких изменений курса рубля. Прогноз по рублю к концу месяца — 73—75 рублей за доллар. Он будет двигаться в боковом тренде на уровне 72,70 рубля за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления 74—74,40 рубля за доллар. В то же время, учитывая неспокойный фон сентября, рубль может повторить апрельское падение и ослабнуть до 76 рублей за доллар», — подытожил эксперт.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.