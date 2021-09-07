Власти Крыма рассказали о темпах сбора урожая подсолнечника

Министр сельского хозяйства, заместитель председателя правительства Крыма Андрей Рюмшин рассказал о темпах сбора урожая подсолнечника в республике.

«Весь Крым уже вышел на уборочную кампанию подсолнечника. По Крыму мы убираем до 20 центнеров урожая с гектара. В прошлом году у нас урожайность была меньше 10 центнеров, в этом году в два раза выше», — цитирует Рюмшина «Крыминформ».

Как заявил министр, по сбору урожая в настоящее время лидирует Раздольненский район, где объём обработанной продукции достигает 26 центнеров с гектара.

«Подсолнечник в этом году благодаря погодным условиям хороший, мы считаем, что Крым будет с хорошим урожаем», — добавил Рюмшин.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области собрали более 1,33 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 7,5 центнера с гектара.