Власти Москвы рассказали о ситуации с прибыльностью в ряде отраслей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за первые пять месяцев 2021 года прибыль столичных прибыльных компаний увеличилась на 112%, достигнув 3,5 трлн рублей.

Об этом сообщает НСН.

«По итогам января — мая 2021 года наибольший рост прибыли за два года наблюдался в строительстве — на 189,4% к январю — маю 2019 года, при этом рост фиксировался и во время пандемийного 2020 года. Также значительно за два года прибыль выросла в рекламе и маркетинге — на 115,2% к январю — маю 2019 года, в розничной торговле — на 78,5%, в общественном питании — на 65,6% и в обрабатывающей промышленности — на 41,6%», — сообщил Ефимов.

Как пояснил заммэра, к прибыльным организациям относятся те компании, у которых в рассматриваемом периоде доходы превышали расходы.

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