Аналитик Пушкарёв оценил потенциал укрепления рубля

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о главных стимулах по укреплению рубля.

Его экспертную оценку ситуации на валютном рынке публикует «Российская газета».

Инвесторы не ждут от ФРС США каких-либо действий на сентябрьском заседании. Также среди инвесторов зреет консенсус, что американский регулятор начнёт постепенно сокращать объёмы программы выкупа облигаций лишь в декабре.

Всё это играет в пользу рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран. Также эксперт обратил внимание, что инфляционный фон продолжает повышаться во всём мире.

На фоне этого ожидания в сторону укрепления российской валюты против доллара США сохраняются. В ближайшей перспективе рубль будет стремиться к отметке в 72 за доллар. На этой неделе для российской валюты пока более актуальны будут колебания в диапазоне 72,5—73,15 за американский доллар, считает Пушкарёв.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического агентства Анна Бодрова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» прокомментировала тренд на укрепление национальной валюты.