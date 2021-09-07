Аналитик Пушкарёв оценил потенциал укрепления рубля

Короткая ссылка
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв рассказал о главных стимулах по укреплению рубля.
Аналитик Пушкарёв оценил потенциал укрепления рубля
  • Reuters

Его экспертную оценку ситуации на валютном рынке публикует «Российская газета».

Инвесторы не ждут от ФРС США каких-либо действий на сентябрьском заседании. Также среди инвесторов зреет консенсус, что американский регулятор начнёт постепенно сокращать объёмы программы выкупа облигаций лишь в декабре.

Всё это играет в пользу рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран. Также эксперт обратил внимание, что инфляционный фон продолжает повышаться во всём мире.

На фоне этого ожидания в сторону укрепления российской валюты против доллара США сохраняются. В ближайшей перспективе рубль будет стремиться к отметке в 72 за доллар. На этой неделе для российской валюты пока более актуальны будут колебания в диапазоне 72,5—73,15 за американский доллар, считает Пушкарёв.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического агентства Анна Бодрова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты»  прокомментировала тренд на укрепление национальной валюты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить