Борис Титов предложил новые меры поддержки малого бизнеса во время пандемии

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил воздержаться от проверок малого и среднего бизнеса во время пандемии. С соответствующей инициативой он намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину.
Борис Титов предложил новые меры поддержки малого бизнеса во время пандемии
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«Пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям экономики, в том числе по малому и среднему бизнесу. В первую очередь компании столкнулись с резким снижением спроса, доступности сырья и комплектующих. Некоторые предприниматели обанкротились, некоторые до сих пор восстанавливают свою деятельность», — заявил Титов.

По индексу роста МСП, рассчитанному аппаратом омбудсмена совместно с Институтом экономики роста имени Столыпина и Сбербанком, снижение спроса в 2021 году составило около 13%. Одна из проблем, возникших в период пандемии у малых и средних компаний, — это перебои в деятельности контрагентов и невыполнение обязательств с их стороны. Сопутствующими оказались ненадлежащий поток наличности и отсутствие сотрудников на рабочем месте в связи с самоизоляцией.

Как отметил Титов, проблемные вопросы МСП будут подняты на Столыпин-форуме в Москве 9—10 сентября.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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