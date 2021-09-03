Российский рынок акций позитивно отреагировал на итоги заседания ОПЕК+

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Аналитики отмечают позитив на российском рынке акций: индекс ММВБ вновь обновил исторический максимум, а долларовый индекс РТС поднялся до максимумов с 2012 года.
Российский рынок акций позитивно отреагировал на итоги заседания ОПЕК+
  • Reuters

Это помогло большей части акций российских нефтяных компаний вырасти с начала недели: «Роснефть» (+2,4%), «Газпром нефть» (+1,5%), «Татнефть» а. о. (+0,2%) и ЛУКОЙЛ (-1,2%), сообщает oilcapital.ru.  

Это произошло по итогам заседания ОПЕК+, на котором было принято решение продолжить наращивание добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом в мире, что в целом совпало с рыночными ожиданиями.

Аналитики называют в качестве долгосрочного фаворита в нефтяной отрасли «Роснефть» за счёт развития проекта «Восток Ойл».

Что касается газовых компаний, то они, по мнению экспертов, выглядят перекупленными с технической точки зрения.

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

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