Аналитик Бабин высказался о надёжности швейцарского франка

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин высказался о надёжности швейцарского франка.
Аналитик Бабин высказался о надёжности швейцарского франка
  • Reuters

«В условиях высокой неопределённости и рыночной нестабильности лучше всего себя может проявить швейцарский франк. К примеру, в прошлом году он повышался и в период падения рисковых активов из-за пандемии, и когда они восстанавливались благодаря слаженным антикризисным мерам глобальных ЦБ и правительств», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если ФРС займёт более жёсткую позицию в отношении дальнейшей монетарной политики, то американский доллар может вернуть лидирующую динамику по отношению к остальным валютам, но в этом случае вряд ли швейцарский франк сильно просядет, в отличие от евро.

Поэтому Бабин полагает, что более консервативная и безопасная ставка на осень — это швейцарский франк.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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