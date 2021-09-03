На ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства

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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дали старт Всероссийской программе по развитию молодёжного предпринимательства. Её участниками могут стать школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели до 35 лет.
На ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как пишет газета «Взгляд», программу в 2021 году запускают в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке — в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Хабаровском.

Об этом на одной из сессий в рамках ВЭФ объявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

В частности, она отметила, что программу разработали совместно Росмолодёжь и Минэкономразвития.

«Программа позволит запустить своё дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку», — уточнила Разуваева.

Ранее портал kp.ru передавал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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