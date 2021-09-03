На ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Как пишет газета «Взгляд», программу в 2021 году запускают в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке — в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Хабаровском.
Об этом на одной из сессий в рамках ВЭФ объявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
В частности, она отметила, что программу разработали совместно Росмолодёжь и Минэкономразвития.
«Программа позволит запустить своё дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку», — уточнила Разуваева.
Ранее портал kp.ru передавал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».