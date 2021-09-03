Почти 3 тысячи человек посетили площадку Created in Moscow в «Парке Горького»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что творческое пространство Created in Moscow в рамках Российской креативной недели, которая проводилась в конце августа в столичном «Парке Горького», посетили почти 3 тыс. человек.

По словам Сергуниной, это событие стало крупнейшим в России для представителей творческих специальностей, передаёт НСН.

На площадке Created in Moscow были организованы паблик-токи, мастер-классы, кинопоказы — всего состоялось около 40 специальных мероприятий.

В рамках мероприятия эксперты обсуждали перспективные тренды, устойчивое развитие, внедрение цифровых технологий.

В общей сложности там выступили около 100 известных специалистов и лидеров индустрии.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание», проходит с 1 по 3 сентября в Москве.