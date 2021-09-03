Почти 3 тысячи человек посетили площадку Created in Moscow в «Парке Горького»

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что творческое пространство Created in Moscow в рамках Российской креативной недели, которая проводилась в конце августа в столичном «Парке Горького», посетили почти 3 тыс. человек.
Почти 3 тысячи человек посетили площадку Created in Moscow в «Парке Горького»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

По словам Сергуниной, это событие стало крупнейшим в России для представителей творческих специальностей, передаёт НСН.

На площадке Created in Moscow были организованы паблик-токи, мастер-классы, кинопоказы — всего состоялось около 40 специальных мероприятий.

В рамках мероприятия эксперты обсуждали перспективные тренды, устойчивое развитие, внедрение цифровых технологий.

В общей сложности там выступили около 100 известных специалистов и лидеров индустрии.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание», проходит с 1 по 3 сентября в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить