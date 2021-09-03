Почти 3 тысячи человек посетили площадку Created in Moscow в «Парке Горького»
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По словам Сергуниной, это событие стало крупнейшим в России для представителей творческих специальностей, передаёт НСН.
На площадке Created in Moscow были организованы паблик-токи, мастер-классы, кинопоказы — всего состоялось около 40 специальных мероприятий.
В рамках мероприятия эксперты обсуждали перспективные тренды, устойчивое развитие, внедрение цифровых технологий.
В общей сложности там выступили около 100 известных специалистов и лидеров индустрии.
Как ранее сообщала газета «Взгляд», второй федеральный просветительский марафон «Новое Знание», организованный российским обществом «Знание», проходит с 1 по 3 сентября в Москве.