Костин высказался о банковском секторе в Крыму

Короткая ссылка
Глава ВТБ Андрей Костин высказался о банковском секторе в Крыму.
Костин высказался о банковском секторе в Крыму
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Костин заявил, что в настоящее время «в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают».

По его словам, «частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия».

«В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — цитирует ТАСС Костина.

В июне «Крыминформ» сообщало, что крупнейший банк Крыма — РНКБ — выдал 2,1 млн карт платёжной системы МИР жителям Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края с 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить