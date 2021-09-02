Глава ВТБ Андрей Костин высказался о банковском секторе в Крыму.

Костин заявил, что в настоящее время «в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают».

По его словам, «частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия».

«В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — цитирует ТАСС Костина.

В июне «Крыминформ» сообщало, что крупнейший банк Крыма — РНКБ — выдал 2,1 млн карт платёжной системы МИР жителям Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края с 2019 года.