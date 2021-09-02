В Москве поступления в бюджет от НДФЛ увеличились на 25% в 2021 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет столицы за семь месяцев 2021 года составили 757,3 млрд рублей, что на 25% больше, чем в прошлом году.
В Москве поступления в бюджет от НДФЛ увеличились на 25% в 2021 году
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«НДФЛ — первая по величине статья доходов городского бюджета, на него приходится порядка 45% в структуре налоговых доходов. Поступления НДФЛ за семь месяцев этого года не только выше аналогичного периода 2020 года, когда в Москве действовали масштабные противопандемийные ограничения, но и на 30% превышают показатели семи месяцев докризисного 2019 года. Это говорит о том, что московским компаниям удалось в период пандемии отладить необходимые рабочие процессы, которые позволили им сохранить штат и выплачивать зарплаты работникам», — добавил Ефимов.

Как отмечается, почти 10% в поступлениях НДФЛ — 72,1 млрд рублей — составили платежи предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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