Глава Минэнерго рассказал о ситуации с добычей нефти в России

Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов в ходе брифинга с журналистами в рамках ВЭФ-2021 рассказал о ситуации с добычей нефти в стране.

Он сообщил, что «добыча нефти идёт на 1% ниже прошлого года».

«Я считаю, что такая тенденция сохранится. В тоннах будет порядка 506 млн по итогам года. Всё, конечно, будет зависеть от спроса и предложения, выполнения соглашения с ОПЕК. Переработка примерно на 2% выше», — цитирует ТАСС Шульгинова.

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.