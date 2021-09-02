Глава Минэнерго рассказал о ситуации с добычей нефти в России

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Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов в ходе брифинга с журналистами в рамках ВЭФ-2021 рассказал о ситуации с добычей нефти в стране.
Глава Минэнерго рассказал о ситуации с добычей нефти в России
  • Reuters

Он сообщил, что «добыча нефти идёт на 1% ниже прошлого года».

«Я считаю, что такая тенденция сохранится. В тоннах будет порядка 506 млн по итогам года. Всё, конечно, будет зависеть от спроса и предложения, выполнения соглашения с ОПЕК. Переработка примерно на 2% выше», — цитирует ТАСС Шульгинова.

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

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