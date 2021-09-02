Банки зафиксировали уменьшение числа краж со счетов россиян

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Крупнейшие банки зафиксировали сокращение числа краж со счетов российских граждан. Так, за последний квартал количество хищений с банковских карт уменьшилось на 36%.
Банки зафиксировали уменьшение числа краж со счетов россиян
  • Pixabay

Отмечается, что соответствующий показатель снижается четвёртый месяц подряд, передаёт газета «Известия» со ссылкой на ВТБ.

За последние три месяца количество хищений с карт снизилось на 12% относительно аналогичного периода 2020 года, а сумма предотвращённых краж в 2021-м увеличилась на 8%, уточнили, в свою очередь, в СКБ-Банке.

Сокращение количества мошеннических звонков в III квартале (год к году) зафиксировали в Газпромбанке. Такую тенденцию подтвердили также в банках «Открытие» и «Зенит».

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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