Банки зафиксировали уменьшение числа краж со счетов россиян
- Pixabay
Отмечается, что соответствующий показатель снижается четвёртый месяц подряд, передаёт газета «Известия» со ссылкой на ВТБ.
За последние три месяца количество хищений с карт снизилось на 12% относительно аналогичного периода 2020 года, а сумма предотвращённых краж в 2021-м увеличилась на 8%, уточнили, в свою очередь, в СКБ-Банке.
Сокращение количества мошеннических звонков в III квартале (год к году) зафиксировали в Газпромбанке. Такую тенденцию подтвердили также в банках «Открытие» и «Зенит».
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.