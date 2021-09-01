Аналитик рассказала о факторах роста российской экономики

Завкафедрой статистики Российского технологического университета МИРЭА Екатерина Дарда рассказала о факторах роста отечественной экономики.

В беседе с Life.ru она заявила, что этим летом отмечался рост по ряду показателей. К примеру, в июле пенсии выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Также, отметила эксперт, на 0,2 пункта (до 1,4%) сократилось количество безработных и зарегистрированных в центрах занятости.

«Важно, что средняя по стране начисленная зарплата в июне (57 782 рубля) на 11,7% больше, чем в июне прошлого года, и на 4,3% больше, чем в мае. Даже с учётом инфляции она выросла на 4,9% к июню 2020 года и на 3,6% к маю этого года», — сообщила Дарда.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического агентства Анна Бодрова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» прокомментировала тренд на укрепление национальной валюты.