Новак рассказал о планах добычи нефти в России

Вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах добычи нефти в России.

«Было принято решение на октябрь месяц подтвердить увеличение добычи — 400 тыс. баррелей в сутки. Это означает, что для России мы увеличим примерно на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и в октябре», — заявил Новак.

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.