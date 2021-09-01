Ресторатор Гаспаров рассказал, в чём секрет успешного бизнеса

Ресторатор, владелец сети Gask Bro Group Сергей Гаспаров рассказал, в чём секрет успешного бизнеса.

«В первую очередь нужно на 100% поверить в удачную реализацию проекта и свою уверенность вместе с напутствиями передать всей команде. Всё остальное — как в букваре: А — локация, Б — концепция плюс дизайн, В — гостеприимство», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Гаспаров также сообщил, что всегда изучает опыт успешных рестораторов, поскольку это прекрасная возможность почерпнуть для себя ряд тонкостей в управлении бизнесом.

«Конечно, мы растим свои кадры. В большинстве случаев только из своих сотрудников получаются сильные и активные управляющие и менеджеры», — добавил ресторатор.

По его мнению, обучение на протяжении длительного срока — одна из ключевых составляющих успеха эффективной команды.

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