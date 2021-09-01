Аналитик Бодрова заявила о возможном росте цен на нефть на 1—3%

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что после заседания ОПЕК+ нефтяные цены могут вырасти на 1—3%.

«Если ОПЕК+ на предстоящем заседании 1 сентября заявит о рисках перенасыщения рынка нефти из-за пандемии коронавируса, что может повлиять на стратегию по возвращению изъятых ранее объёмов сырья, нефтяные цены смогут вырасти на 1—3%», — рассказала в беседе с «Известиями» Бодрова.

Она добавила, что данный вариант развития ситуации возможен, если из-за вспышки коронавируса в мире ОПЕК+ может отложить на время планы по увеличению добычи нефти.

Согласно прогнозу аналитика, в случае, если заседание ОПЕК+ состоится по базовому сценарию, баррель нефти марки Brent останется в пределах $71,50—$73.

Ранее в ФБА «Экономика сегодня» сообщалось, что в июле 2022 года ежемесячные объёмы нефти и конденсата вырастут до 11,6 млн баррелей в сутки.