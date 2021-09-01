Московский финансовый форум состоится 8 сентября

Московский финансовый форум состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» 8 сентября. Его организаторами выступают Минфин России и правительство столицы.

Ключевая тема — «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире».

В форуме примут участие более 40 спикеров. Они обсудят влияние пандемии на отечественную и мировую экономику, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за минувший год, а также структурные процессы, которые запустил COVID-19.

На пленарной сессии ожидаются помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

В рамках деловых сессий выступят глава ФНС Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, президент РСПП Александр Шохин и другие эксперты.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».