Московский финансовый форум состоится 8 сентября

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Московский финансовый форум состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» 8 сентября. Его организаторами выступают Минфин России и правительство столицы.
Московский финансовый форум состоится 8 сентября
  • @mosfinforum
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Ключевая тема — «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире».

В форуме примут участие более 40 спикеров. Они обсудят влияние пандемии на отечественную и мировую экономику, сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за минувший год, а также структурные процессы, которые запустил COVID-19.

На пленарной сессии ожидаются помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

В рамках деловых сессий выступят глава ФНС Даниил Егоров, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, президент РСПП Александр Шохин и другие эксперты.

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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