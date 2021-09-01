В Москве планируют создать ещё семь индустриальных кварталов

В Москве планируют подписать семь новых договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» до конца 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по пяти договорам собственники уже подали документы, по остальным они ожидаются в сентябре.

«В реорганизацию семи неэффективно используемых территорий бывших промзон инвесторы вложат более 440 млрд рублей. Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 млрд рублей в год. Общая площадь семи земельных участков превышает 72 га, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 млн кв. м недвижимости», — сказал Ефимов.

По его словам, производства займут 284 тыс. кв. м, общественно-деловые пространства — более 610 тыс.

Как отметил чиновник, это позволит создать более 20 тыс. новых рабочих мест.

«Также планируется построить 836 тыс. кв. м жилья, в том числе 90 тыс. кв. м — по программе реновации», — добавил он.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».