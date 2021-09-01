Финансовый аналитик Тодоренко прокомментировал динамику курса рубля в августе

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Финансовый аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко прокомментировал динамику курса рубля в августе, а также дал соответствующий прогноз на сентябрь.
Финансовый аналитик Тодоренко прокомментировал динамику курса рубля в августе
  • Reuters

«Диапазон движения пары доллар/рубль за август 2021 года составил 1 рубль 88 копеек (72,70—74,58), что составляет менее 2 рублей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, стабильность национальной валюты — один из наглядных признаков «здоровья» экономики. Позитивное влияние, в том числе на курс рубля, оказывает динамика цен на нефть.

«Налоговый период, начавшийся 16 августа, также дует попутным ветром для национальной валюты (экспортёры продают валюту для выплаты налогов)», — добавил Тодоренко.

Как предположил эксперт, на сентябрь прогноз по курсу доллар/рубль — 71,60—75,30 с большей вероятностью к укреплению рубля.

«По евро/рублю картина схожа, но с чуть более узким диапазоном: 86—88 рублей», — заключил Тодоренко.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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