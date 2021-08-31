В Нижегородской области зафиксировали рост оборота розничной и оптовой торговли

Специалисты зафиксировали рост оборота оптовой и розничной торговли в Нижегородской области за первые семь месяцев 2021 года, сообщает Нижегородстат.

Об этом пишет РИА «Время Н».

Так, за обозначенный период оборот оптовой торговли в регионе достиг 1,168 трлн рублей, что составляет 114,5% к уровню оборота за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

При этом оборот розничной торговли с января по июль текущего года составил 487,1 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее ожидают роста экономики к концу 2021 года до уровня 4%.