В Нижегородской области зафиксировали рост оборота розничной и оптовой торговли

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Специалисты зафиксировали рост оборота оптовой и розничной торговли в Нижегородской области за первые семь месяцев 2021 года, сообщает Нижегородстат.
В Нижегородской области зафиксировали рост оборота розничной и оптовой торговли
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА «Время Н».

Так, за обозначенный период оборот оптовой торговли в регионе достиг 1,168 трлн рублей, что составляет 114,5% к уровню оборота за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

При этом оборот розничной торговли с января по июль текущего года составил 487,1 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее ожидают роста экономики к концу 2021 года до уровня 4%.

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