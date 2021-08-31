В Нижегородской области зафиксировали рост оборота розничной и оптовой торговли
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Об этом пишет РИА «Время Н».
Так, за обозначенный период оборот оптовой торговли в регионе достиг 1,168 трлн рублей, что составляет 114,5% к уровню оборота за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.
При этом оборот розничной торговли с января по июль текущего года составил 487,1 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах.
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