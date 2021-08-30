В Оренбуржье собрали более 1,3 млн тонн зерна
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минсельхоз.
По предварительным результатам, в лидерах по сборке Бугурусланский район — 88,9 тыс. тонн. Далее идёт Курманаевский район — 88,8 тыс. тонн. На третьем месте Асекеевский район — 88 тыс. тонн.
Также в регионе проводится заготовка сена, силоса, фуража и соломы.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, что на 48% больше, чем в 2020-м.