В Оренбуржье собрали более 1,3 млн тонн зерна

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В Оренбургской области собрали более 1,33 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 7,5 центнера с гектара.
В Оренбуржье собрали более 1,3 млн тонн зерна
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минсельхоз.

По предварительным результатам, в лидерах по сборке Бугурусланский район — 88,9 тыс. тонн. Далее идёт Курманаевский район — 88,8 тыс. тонн. На третьем месте Асекеевский район — 88 тыс. тонн.

Также в регионе проводится заготовка сена, силоса, фуража и соломы.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, что на 48% больше, чем в 2020-м.

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