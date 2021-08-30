В Оренбуржье собрали более 1,3 млн тонн зерна

В Оренбургской области собрали более 1,33 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 7,5 центнера с гектара.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минсельхоз.

По предварительным результатам, в лидерах по сборке Бугурусланский район — 88,9 тыс. тонн. Далее идёт Курманаевский район — 88,8 тыс. тонн. На третьем месте Асекеевский район — 88 тыс. тонн.

Также в регионе проводится заготовка сена, силоса, фуража и соломы.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, что на 48% больше, чем в 2020-м.