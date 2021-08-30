НБКИ: каждый четвёртый потребкредит в России просрочен более чем на три месяца
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Так, в июне и июле 2021 года доля поздней просрочки по потребительским ссудам достигла 25% и 24,7% от их общего количества соответственно.
В аналогичные периоды 2020-го показатели составляли 21,1% и 22,5%.
Как заявили в Центробанке, в сегменте необеспеченного потребкредитования отмечается постепенное снижение доли поздней просрочки.
Вместе с тем в ЦБ фиксируют ускорение темпов роста кредитного портфеля необеспеченных займов. В годовом выражении на 1 августа задолженность по таким ссудам увеличилась с 8,8% до 17,8%.
Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.