НБКИ: каждый четвёртый потребкредит в России просрочен более чем на три месяца

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Каждый четвёртый потребительский кредит в России просрочен более чем на три месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
НБКИ: каждый четвёртый потребкредит в России просрочен более чем на три месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, в июне и июле 2021 года доля поздней просрочки по потребительским ссудам достигла 25% и 24,7% от их общего количества соответственно.

В аналогичные периоды 2020-го показатели составляли 21,1% и 22,5%.

Как заявили в Центробанке, в сегменте необеспеченного потребкредитования отмечается постепенное снижение доли поздней просрочки.

Вместе с тем в ЦБ фиксируют ускорение темпов роста кредитного портфеля необеспеченных займов. В годовом выражении на 1 августа задолженность по таким ссудам увеличилась с 8,8% до 17,8%.

Ранее адвокат Светлана Бурцева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.

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