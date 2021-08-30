Объём промышленного производства Москвы вырос на 25,3% в 2021 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объём промышленного производства Москвы вырос на 25,3% по итогам прошедших семи месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Объём промышленного производства Москвы вырос на 25,3% в 2021 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Кроме того, в городе наблюдается увеличение объёмов производства в обрабатывающей промышленности: с января по июль такой рост составил 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил заммэра.

«Это объясняется развитием в столице производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции», — сказал Ефимов.

Также, по его словам, в Москве на 71,1% увеличился объём производства электрического оборудования.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве также оценили рост оборота заведений общепита.

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