Объём кредитных карт в России достиг рекордных показателей

Согласно исследованию, подготовленному «Тинькофф» на основе данных Банка России, с начала 2021 года по конец его II квартала портфель кредитных карт в России вырос на 161 млрд, или почти на 10%, и достиг рекордных 1,78 трлн рублей.

РИА Новости