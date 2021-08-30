Объём кредитных карт в России достиг рекордных показателей

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Согласно исследованию, подготовленному «Тинькофф» на основе данных Банка России, с начала 2021 года по конец его II квартала портфель кредитных карт в России вырос на 161 млрд, или почти на 10%, и достиг рекордных 1,78 трлн рублей.
Объём кредитных карт в России достиг рекордных показателей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что доля 30 крупных банков в общем портфеле кредитных карт достигает 99,7%.

В крупнейших банках подтвердили рост рынка кредитных карт — более того, там ожидают его дальнейшего развития.

Причина — снятие пандемийных ограничений, восстановление деловой активности и улучшение условий, предоставляемых банками, отметили эксперты.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе сФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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