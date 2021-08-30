Объём кредитных карт в России достиг рекордных показателей
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что доля 30 крупных банков в общем портфеле кредитных карт достигает 99,7%.
В крупнейших банках подтвердили рост рынка кредитных карт — более того, там ожидают его дальнейшего развития.
Причина — снятие пандемийных ограничений, восстановление деловой активности и улучшение условий, предоставляемых банками, отметили эксперты.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе сФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.