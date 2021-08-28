В Татарстане собрали 2,4 млн тонн зерна с урожайностью 15,4 ц/га, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Уборка зерновых практически завершена. На корню осталось около 30 тыс. га с учётом гречихи. Также предстоит собрать кукурузу на зерно, подсолнечник, сахарную свёклу, картофель и овощи.

Кроме того, на данный момент посеяно 256 тыс. из запланированных 540 тыс. га озимых.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, что на 48% больше, чем в 2020-м.