В Татарстане собрали 2,4 млн тонн зерна
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.
Уборка зерновых практически завершена. На корню осталось около 30 тыс. га с учётом гречихи. Также предстоит собрать кукурузу на зерно, подсолнечник, сахарную свёклу, картофель и овощи.
Кроме того, на данный момент посеяно 256 тыс. из запланированных 540 тыс. га озимых.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, что на 48% больше, чем в 2020-м.