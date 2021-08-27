Объём инвестиций в предприятия Нижегородской области вырос почти на 27%

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что объём инвестиций в основной капитал всех предприятий региона за январь — июнь 2021 года вырос на 26,8% в сопоставимых ценах и составил 130,1 млрд рублей.
Объём инвестиций в предприятия Нижегородской области вырос почти на 27%
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

«Основной рост показателей происходит благодаря высокой инвестиционной активности в сфере обрабатывающих производств. На них приходится 45,5 млрд рублей, что на 14,4% выше аналогичного периода прошлого года», — сказал Никитин.

По словам губернатора, больше всего инвесторы вкладывали в развитие производства автотранспортных средств (+72,8%, до 5,9 млрд рублей), химических веществ и химических продуктов (+22,6%, до 1,7 млрд рублей), бумаги (+36,5%, до 1,3 млрд рублей), резиновых и пластмассовых изделий (+45,9%, до 1,2 млрд рублей).

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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