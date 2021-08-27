Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 27 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,08%, составив $68,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 1,13% — до $71,87 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню объёмов добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.