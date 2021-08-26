Финансовый специалист дала советы по выбору дебетовой карты

Директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева дала советы по выбору дебетовой карты.

«Если карта нужна для частых переводов, ищите такую, где комиссия за них будет ниже. Если совершаете много покупок по карте, обратите внимание на продукты с кешбэком», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Далее, по её словам, следует определиться с банками и изучить условия. Как уточнила эксперт, даже если у карты выгодный кешбэк, это не покроет плохой клиентский сервис, отсутствие банкоматов и так далее.

При выборе карты рекомендуется обратить внимание на стоимость её выпуска и обслуживания.

Ранее газета «Известия» сообщала, что банки выдали 1,3 млн кредитных карт в России в июле 2021 года.