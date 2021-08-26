Финансовый специалист дала советы по выбору дебетовой карты

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Директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева дала советы по выбору дебетовой карты.
Финансовый специалист дала советы по выбору дебетовой карты
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«Если карта нужна для частых переводов, ищите такую, где комиссия за них будет ниже. Если совершаете много покупок по карте, обратите внимание на продукты с кешбэком», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Далее, по её словам, следует определиться с банками и изучить условия. Как уточнила эксперт, даже если у карты выгодный кешбэк, это не покроет плохой клиентский сервис, отсутствие банкоматов и так далее.

При выборе карты рекомендуется обратить внимание на стоимость её выпуска и обслуживания.

Ранее газета «Известия» сообщала, что банки выдали 1,3 млн кредитных карт в России в июле 2021 года.

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