Финансовый специалист дала советы по выбору дебетовой карты
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«Если карта нужна для частых переводов, ищите такую, где комиссия за них будет ниже. Если совершаете много покупок по карте, обратите внимание на продукты с кешбэком», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Далее, по её словам, следует определиться с банками и изучить условия. Как уточнила эксперт, даже если у карты выгодный кешбэк, это не покроет плохой клиентский сервис, отсутствие банкоматов и так далее.
При выборе карты рекомендуется обратить внимание на стоимость её выпуска и обслуживания.
Ранее газета «Известия» сообщала, что банки выдали 1,3 млн кредитных карт в России в июле 2021 года.