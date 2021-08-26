Объём инвестиций технополиса «Москва» вырос в 3,6 раза в первом полугодии

Объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» в создание и развитие высокотехнологичных производств превысил 11,5 млрд рублей в первые шесть месяцев 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это в 3,6 раза больше показателя этого же периода прошлого года — тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 3,2 млрд рублей, а также в 1,7 раза больше совокупных вложений резидентов за весь 2019 год, которые составили 6,6 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 15 лет работы столичной ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 млрд рублей.

Компании вкладывают средства в развитие и расширение производства, модернизацию оборудования, новые разработки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что общий объём инвестиций в особые экономические зоны промышленно-производственного типа в России (ОЭЗ ППТ) составил 304,6 млрд рублей за десять лет.