Юрист Соловьёв дал рекомендации по возврату денег при ошибочном банковском переводе

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Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, что делать в случае, если человек ошибся при выполнении банковского перевода, отправив деньги не по адресу.
Юрист Соловьёв дал рекомендации по возврату денег при ошибочном банковском переводе
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Действующее законодательство запрещает банку списывать деньги со счёта получателя без его согласия, напомнил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Можно, конечно, попытаться обратиться к получателю с просьбой вернуть деньги, однако банк, скорее всего, откажет вам в предоставлении личных данных этого человека, ссылаясь на банковскую тайну. Поэтому необходимо сделать скрины (снимки экрана телефона. — RT) произведённой операции, взять свой паспорт и отправиться в ближайшее отделение банка, в котором вы обслуживаетесь и из которого по ошибке ушли ваши средства. Там вам нужно будет написать заявление о возврате денежных средств, которые по ошибке были направлены на другой счёт», — объяснил Соловьёв.

Если заявить об ошибке до того момента, как перевод будет оформлен банком, то у него будет возможность просто отменить данную операцию и вернуть ошибочно переведённые средства, добавил он.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» оценил сообщения о росте выпуска цифровых банковских карт.

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