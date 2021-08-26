Аналитик Маслов назвал события, которые могут оказать влияние на курс рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов спрогнозировал, какие события могут оказать влияние на динамику российского рубля в сентябре.

Его прогноз публикует «Российская газета».

Среди таких значимых событий аналитик назвал ежегодный экономический симпозиум в Джексон Хоуле в США, а также встречу ОПЕК+ в начале сентября.

Дополнительным фактором давления на рубль и на рынок нефти может стать увеличение добычи сланцевой нефти в США в сентябре этого года, добавил эксперт.

При этом одним из позитивных факторов для рубля является наступление очередного налогового периода в конце августа.

«Исходя из всего вышесказанного, мы ожидаем что российская валюта в ближайшем будущем будет находиться в коридоре 72,5—75 рублей за доллар и 86—88 рублей за евро», — поделился мнением Маслов.

Ранее старший аналитик информационно-аналитического агентства Анна Бодрова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» прокомментировала тренд на укрепление национальной валюты.