Международная конференция по водородной энергетике пройдёт в Петербурге в сентябре

Международная конференция по водородной энергетике International Hydrogen Conference пройдёт 9—10 сентября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Конференция организована при поддержке Минэнерго России, Минпромторга России и Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности.

Участники обсудят глобальные тренды декарбонизации, технологические вызовы производства и транспортировки водорода, партнёрство государства, науки, производителей и потребителей в сфере декарбонизации, а также формирование новых рынков и другие вопросы.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.