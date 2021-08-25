Международная конференция по водородной энергетике пройдёт в Петербурге в сентябре
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Об этом сообщает oilcapital.ru.
Конференция организована при поддержке Минэнерго России, Минпромторга России и Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности.
Участники обсудят глобальные тренды декарбонизации, технологические вызовы производства и транспортировки водорода, партнёрство государства, науки, производителей и потребителей в сфере декарбонизации, а также формирование новых рынков и другие вопросы.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.