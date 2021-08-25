Международная конференция по водородной энергетике пройдёт в Петербурге в сентябре

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Международная конференция по водородной энергетике International Hydrogen Conference пройдёт 9—10 сентября в Санкт-Петербурге.
Международная конференция по водородной энергетике пройдёт в Петербурге в сентябре
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Конференция организована при поддержке Минэнерго России, Минпромторга России и Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности.

Участники обсудят глобальные тренды декарбонизации, технологические вызовы производства и транспортировки водорода, партнёрство государства, науки, производителей и потребителей в сфере декарбонизации, а также формирование новых рынков и другие вопросы.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

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