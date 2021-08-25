В Подмосковье рассказали о развитии торговых отношений с Узбекистаном
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- РИА Новости
Об этом стало известно по итогам встречи, в которой принял участие зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, сообщает телеканал «360».
Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, стороны начнут развивать торговые отношения.
«Самаркандский металлургический завод (а это самый крупный в Узбекистане производитель стальных изделий) — потенциальный импортёр подмосковной продукции», — отметила она.
По её словам, в Узбекистане есть потребности в метизной продукции, стройматериалах.
«Коллегам из Самаркандской области мы передали список потенциальных экспортёров Подмосковья», — добавила Зиновьева.
Ранее «Реальное время» сообщало, что торговыми партнёрами Татарстана в 2020 году стали около 160 стран.