В Подмосковье рассказали о развитии торговых отношений с Узбекистаном

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Делегация из Узбекистана и представители подмосковного Мининвеста обсудили возможности совместных проектов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
В Подмосковье рассказали о развитии торговых отношений с Узбекистаном
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом стало известно по итогам встречи, в которой принял участие зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, сообщает телеканал «360».

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, стороны начнут развивать торговые отношения.

«Самаркандский металлургический завод (а это самый крупный в Узбекистане производитель стальных изделий) — потенциальный импортёр подмосковной продукции», — отметила она.

По её словам, в Узбекистане есть потребности в метизной продукции, стройматериалах.

«Коллегам из Самаркандской области мы передали список потенциальных экспортёров Подмосковья», — добавила Зиновьева.

Ранее «Реальное время» сообщало, что торговыми партнёрами Татарстана в 2020 году стали около 160 стран.

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