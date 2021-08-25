В Подмосковье рассказали о развитии торговых отношений с Узбекистаном

Делегация из Узбекистана и представители подмосковного Мининвеста обсудили возможности совместных проектов в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Об этом стало известно по итогам встречи, в которой принял участие зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, сообщает телеканал «360».

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, стороны начнут развивать торговые отношения.

«Самаркандский металлургический завод (а это самый крупный в Узбекистане производитель стальных изделий) — потенциальный импортёр подмосковной продукции», — отметила она.

По её словам, в Узбекистане есть потребности в метизной продукции, стройматериалах.

«Коллегам из Самаркандской области мы передали список потенциальных экспортёров Подмосковья», — добавила Зиновьева.

Ранее «Реальное время» сообщало, что торговыми партнёрами Татарстана в 2020 году стали около 160 стран.