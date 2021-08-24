Цена нефти марки Brent поднялась выше $70 за баррель

Цена нефти марки Brent в ходе торгов превысила отметку $70 за баррель.

По данным на 18:42 мск, октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,64%, составив $67,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 2,89% — до $70,74 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню объёмов добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.